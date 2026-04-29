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La confesión del DT de Audax sobre el golazo de Favian Loyola en Copa Sudamericana: “Nos reíamos, porque...”

El volante chileno-estadounidense anotó en los descuentos para rescatar un empate ante Barracas Central en Buenos Aires.

Bastián Lizama

@SC_ESPN

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Audax Italiano rescató un valioso empate 1-1 en su visita a Barracas Central por la tercera fecha de la Copa Sudamericana 2026, gracias a un golazo de Favian Loyola en los descuentos que le permitió mantenerse en el segundo lugar del Grupo G.

Al término del encuentro en Buenos Aires, el técnico del elenco de La Florida, Gustavo Lema, habló en conferencia y dejó una llamativa confesión sobre el gran tanto del joven volante chileno-estadounidense, quien ingresó en el complemento.

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“Nos reíamos porque es una jugada que Favian practica mucho. Somos un equipo joven y sacar adelante una clase de partidos como estos habla de valentía. Tenemos un plantel corto, pero esto sigue", declaró el DT.

Respecto a la igualdad, el estratega itálico sostuvo que “tuvimos el dominio y el punto está bien. Las más claras fueron las nuestras. La idea era buscar alguna penetración cuando se genera una apertura por dentro. En el segundo tiempo viene el penal, el cabezazo que saca el arquero. Sabíamos que íbamos a tener el dominio y iba a ser difícil la profundidad".

Además, rescató lo positivo de llevarse la igualdad a Chile. “Veníamos con la idea de ganar, es un rival difícil que sabemos a qué juega. Desde ahí sabemos que el punto está bien. Venimos dominando y no se nos vienen dando el resultado", afirmó.

Por último, Lema apuntó a mantener la racha positiva para recuperarse en el plano local. “El tema anímico lo venimos sufriendo, de hacer buenos partidos y no ganar. Estos chicos tienen una valentía muy importante. Veníamos perdiendo y lo empatas. Confiamos que vamos a sacar puntos en el campeonato local", cerró.

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