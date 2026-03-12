;

AUDIO. El potente mensaje de Ronald Fuentes al plantel de Unión Española: “Algunos no estaban jugando para ganar el partido”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el nuevo entrenador del conjunto “hispano” afirmó que lo primero que hará en su primer entrenamiento será hablar con algunos jugadores.

Javier Catalán

Ronald Fuentes, DT de Unión Española

Ronald Fuentes, DT de Unión Española

13:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tal como adelantamos en ADN Deportes, Ronald Fuentes se convirtió en el nuevo entrenador de Unión Española en reemplazo de Gonzalo Villagra, quien comenzó la Primera B con dos derrotas en las primeras tres jornadas.

El técnico de 56 años sumará así su tercera etapa en la banca de los “hispanos”, aunque será la primera en la categoría de ascenso. En conversación con Los Tenores de la Tarde, el estratega se refirió a este nuevo desafío y reveló otras opciones que tuvo antes de llegar a Santa Laura.

Había tenido conversaciones con la gente de Everton, estaba dentro de los candidatos, pero no se dio y apareció esta oportunidad de Unión Española, que es mi segundo club en relación a lo que lo quiero, donde he trabajado y me he sentido muy cómodo”, comenzó admitiendo el DT, cuyo último paso fue por Ñublense.

Revisa también:

ADN

En esta oportunidad es mucho más difícil, porque hay que pelear para conseguir el ascenso. Unión es una institución para estar en Primera División y tenemos un gran compromiso como equipo, cuerpo técnico y dirigencia para que este año se pueda dar ese objetivo”, continuó sobre la meta de volver a la categoría de honor.

Acerca de lo que preparará en su primer día de trabajo, advirtió que habrá cambios importantes desde lo actitudinal. “Vi el partido con San Luis desde la cancha y el del otro día contra Magallanes. Es una categoría que requiere otro tipo de cosas: más intensidad, más agresividad y aprovechar las pocas oportunidades que se puedan generar. Lo primero que vamos a hacer es generar una competencia interna fuerte y tomar decisiones en relación con un plantel que necesita algo diferente”, dijo el DT.

No voy a dar nombres y lo voy a conversar mañana con los jugadores, pero el otro día vi que había jugadores que no estaban jugando como para ganar el partido y, en esta categoría y en ningún momento, eso hace daño”, agregó.

Además, descartó haber sido una opción para reemplazar a Francisco Meneghini en Universidad de Chile. “Nunca tuve contacto con la gente de la U para llegar. Yo sé que es difícil; la U requiere otro tipo de técnico. A lo mejor sienten que el entrenador chileno no está capacitado, como pasa con la selección también. Yo sí me siento capacitado, pero bueno, son momentos”, cerró Ronald Fuentes.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad