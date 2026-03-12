Tal como adelantamos en ADN Deportes, Ronald Fuentes se convirtió en el nuevo entrenador de Unión Española en reemplazo de Gonzalo Villagra, quien comenzó la Primera B con dos derrotas en las primeras tres jornadas.

El técnico de 56 años sumará así su tercera etapa en la banca de los “hispanos”, aunque será la primera en la categoría de ascenso. En conversación con Los Tenores de la Tarde, el estratega se refirió a este nuevo desafío y reveló otras opciones que tuvo antes de llegar a Santa Laura.

“Había tenido conversaciones con la gente de Everton, estaba dentro de los candidatos, pero no se dio y apareció esta oportunidad de Unión Española, que es mi segundo club en relación a lo que lo quiero, donde he trabajado y me he sentido muy cómodo”, comenzó admitiendo el DT, cuyo último paso fue por Ñublense.

“En esta oportunidad es mucho más difícil, porque hay que pelear para conseguir el ascenso. Unión es una institución para estar en Primera División y tenemos un gran compromiso como equipo, cuerpo técnico y dirigencia para que este año se pueda dar ese objetivo”, continuó sobre la meta de volver a la categoría de honor.

Acerca de lo que preparará en su primer día de trabajo, advirtió que habrá cambios importantes desde lo actitudinal. “Vi el partido con San Luis desde la cancha y el del otro día contra Magallanes. Es una categoría que requiere otro tipo de cosas: más intensidad, más agresividad y aprovechar las pocas oportunidades que se puedan generar. Lo primero que vamos a hacer es generar una competencia interna fuerte y tomar decisiones en relación con un plantel que necesita algo diferente”, dijo el DT.

“No voy a dar nombres y lo voy a conversar mañana con los jugadores, pero el otro día vi que había jugadores que no estaban jugando como para ganar el partido y, en esta categoría y en ningún momento, eso hace daño”, agregó.

Además, descartó haber sido una opción para reemplazar a Francisco Meneghini en Universidad de Chile. “Nunca tuve contacto con la gente de la U para llegar. Yo sé que es difícil; la U requiere otro tipo de técnico. A lo mejor sienten que el entrenador chileno no está capacitado, como pasa con la selección también. Yo sí me siento capacitado, pero bueno, son momentos”, cerró Ronald Fuentes.