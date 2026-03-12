Unión Española zanja la salida de Gonzalo Villagra de la banca y apela a un viejo conocido como reemplazante / Daniel Pino/UnoNoticias

La derrota el pasado martes ante Magallanes en Santa Laura caló hondo en la directiva de Unión Española.

El elenco hispano apenas completa una victoria en tres fechas, encendiendo las dudas en torno al arranque de temporada del club recién descendido a la Primera B.

Por ello, quienes dirigen los hilos del elenco de colonia llegaron a la determinación de poner fin al ciclo de Gonzalo Villagra, que se quedó en la banca del club tras el desenso del equipo.

A lo anterior se suma la determinación ya tomada por Unión Española en torno a su sustituto: según información de ADN Deportes, Ronald Fuentes volverá a Santa Laura.

Será este el tercer período del excentral en Independencia, quien ya estuvo en el elenco hispano entre 2019 y 2020, además de otro paso en 2023.

Ronald Fuentes asumirá la banca de Unión Española inmediatamente y se estrenará en el equipo el domingo, cuando visiten a Deportes Antofagasta por la cuarta fecha de la Primera B.