;

Unión Española zanja la salida de Gonzalo Villagra de la banca y apela a un viejo conocido como reemplazante

Según información de ADN Deportes, Ronald Fuentes asumirá la banca hispana por tercera ocasión.

Carlos Madariaga

Unión Española zanja la salida de Gonzalo Villagra de la banca y apela a un viejo conocido como reemplazante

Unión Española zanja la salida de Gonzalo Villagra de la banca y apela a un viejo conocido como reemplazante / Daniel Pino/UnoNoticias

La derrota el pasado martes ante Magallanes en Santa Laura caló hondo en la directiva de Unión Española.

El elenco hispano apenas completa una victoria en tres fechas, encendiendo las dudas en torno al arranque de temporada del club recién descendido a la Primera B.

Revisa también:

ADN

Por ello, quienes dirigen los hilos del elenco de colonia llegaron a la determinación de poner fin al ciclo de Gonzalo Villagra, que se quedó en la banca del club tras el desenso del equipo.

A lo anterior se suma la determinación ya tomada por Unión Española en torno a su sustituto: según información de ADN Deportes, Ronald Fuentes volverá a Santa Laura.

Será este el tercer período del excentral en Independencia, quien ya estuvo en el elenco hispano entre 2019 y 2020, además de otro paso en 2023.

Ronald Fuentes asumirá la banca de Unión Española inmediatamente y se estrenará en el equipo el domingo, cuando visiten a Deportes Antofagasta por la cuarta fecha de la Primera B.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad