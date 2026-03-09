;

Unión Española suma otro refuerzo desde Primera División en su misión de volver a la máxima categoría

Los “Hispanos” hicieron oficial esta incorporación a través de redes sociales, cuando la Primera B ya marcha en la tercera jornada.

Unión Española ha estado muy activa en el mercado de pases con el objetivo de conformar un plantel competitivo para afrontar el torneo de la Primera B, que ya comenzó hace algunas semanas. Tras la oficialización de nombres experimentados, la dirigencia hispana puso el foco en reforzar la zona defensiva con proyección y juventud.

En ese contexto, el cuadro de Independencia confirmó este lunes la llegada de Lucas Molina. El lateral izquierdo de 21 años se transforma en la nueva cara del equipo dirigido por Gonzalo Villagra, sumándose de inmediato a los trabajos en el Estadio Santa Laura.

El futbolista llega al “Gigante de Colonias” en condición de préstamo por toda la temporada 2026, proveniente de Universidad de Concepción. Molina destacó el último año en el “Campanil” por su despliegue físico y regularidad, lo que despertó el interés del elenco de Independencia para potenciar la banda zurda.

Con esta incorporación, los de rojo siguen armando un equipo equilibrado entre experiencia y juventud. Cabe destacar que el joven defensor registró una importante cantidad de minutos como juvenil en la Octava Región, cumpliendo con la regla de canteranos, un factor que será clave para las pretensiones de ascenso del club.

