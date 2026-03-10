;

CLASIFICACIÓN. Con una decepcionante Unión Española: así quedó la tabla de posiciones de la Primera B tras la tercera fecha

El recién ascendido Deportes Puerto Montt es la sorpresa del torneo con puntaje perfecto en tres partidos. En el fondo, Curicó Unido y Rangers comienzan a encender las alarmas.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Este martes se bajó el telón de la tercera fecha de la Primera B, donde Unión Española cayó por 2-1 ante Magallanes en el Estadio Santa Laura.

Este resultado dejó la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso con tendencias que podrían seguir replicándose en lo que resta de temporada.

En la primera posición aparece el sorprendente Deportes Puerto Montt con 9 puntos y campaña perfecta. De cerca le siguen Cobreloa y Magallanes con 7 unidades.

Revisa también:

ADN

En la zona de los playoffs de ascenso aparecen Deportes Recoleta con 6 puntos; Deportes Iquique con 5; y Deportes Copiapó, Santiago Wanderers y Unión San Felipe con 4 unidades. En la medianía de la tabla, Unión Española, San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta suman 3 puntos.

Los complicados en la zona baja son Deportes Santa Cruz, Deportes Temuco y San Luis de Quillota con 2 unidades. Cierran la tabla Rangers y el colista, por diferencia de gol, Curicó Unido, ambos con solo un punto.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad