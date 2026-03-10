Este martes se bajó el telón de la tercera fecha de la Primera B, donde Unión Española cayó por 2-1 ante Magallanes en el Estadio Santa Laura.

Este resultado dejó la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso con tendencias que podrían seguir replicándose en lo que resta de temporada.

En la primera posición aparece el sorprendente Deportes Puerto Montt con 9 puntos y campaña perfecta. De cerca le siguen Cobreloa y Magallanes con 7 unidades.

En la zona de los playoffs de ascenso aparecen Deportes Recoleta con 6 puntos; Deportes Iquique con 5; y Deportes Copiapó, Santiago Wanderers y Unión San Felipe con 4 unidades. En la medianía de la tabla, Unión Española, San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta suman 3 puntos.

Los complicados en la zona baja son Deportes Santa Cruz, Deportes Temuco y San Luis de Quillota con 2 unidades. Cierran la tabla Rangers y el colista, por diferencia de gol, Curicó Unido, ambos con solo un punto.