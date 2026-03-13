El mercado de pases sigue moviéndose para los futbolistas chilenos que militan en el extranjero, especialmente en Brasil, un destino que en los últimos años se ha transformado en una plaza atractiva por la competitividad y la vitrina que ofrece hacia el exterior.

En ese escenario, el defensor Andrés Robles fue anunciado como nuevo refuerzo del XV de Piracicaba para la temporada 2026, luego de su reciente paso por S.E.R. Caxias.

El zaguero formado en Santiago Wanderers afrontará así un nuevo desafío en el ascenso brasileño, buscando consolidar continuidad y protagonismo dentro de su nuevo equipo.

El central de 31 años viene sumando experiencia en distintas categorías del fútbol de ese país, tras sus etapas en Água Santa y Botafogo de Paraíba, donde logró regularidad y rodaje competitivo. Esa adaptación al ritmo e intensidad ha sido clave para mantenerse vigente y seguir encontrando oportunidades.

Andrés Robles tuvo pasos por diferentes categorías de la selección chilena. En 2009 fue citado por primera vez a la Sub-15, posteriormente sumó minutos en diferentes torneos en todas las edades, hasta que en 2013 fue convocado por Jorge Sampaoli, esta vez a la categoría adulta, para jugar un partido amistoso frente a Brasil.