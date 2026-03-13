;

FOTO. Ex seleccionado chileno es presentado como nuevo fichaje de club brasileño

Este viernes confirmaron desde su nuevo equipo la incorporación del exdefensa de Huachipato, Andrés Robles.

Damián Riquelme

Agencia Uno

Agencia Uno / Agencia uno

El mercado de pases sigue moviéndose para los futbolistas chilenos que militan en el extranjero, especialmente en Brasil, un destino que en los últimos años se ha transformado en una plaza atractiva por la competitividad y la vitrina que ofrece hacia el exterior.

En ese escenario, el defensor Andrés Robles fue anunciado como nuevo refuerzo del XV de Piracicaba para la temporada 2026, luego de su reciente paso por S.E.R. Caxias.

Revisa también:

ADN

El zaguero formado en Santiago Wanderers afrontará así un nuevo desafío en el ascenso brasileño, buscando consolidar continuidad y protagonismo dentro de su nuevo equipo.

El central de 31 años viene sumando experiencia en distintas categorías del fútbol de ese país, tras sus etapas en Água Santa y Botafogo de Paraíba, donde logró regularidad y rodaje competitivo. Esa adaptación al ritmo e intensidad ha sido clave para mantenerse vigente y seguir encontrando oportunidades.

Andrés Robles tuvo pasos por diferentes categorías de la selección chilena. En 2009 fue citado por primera vez a la Sub-15, posteriormente sumó minutos en diferentes torneos en todas las edades, hasta que en 2013 fue convocado por Jorge Sampaoli, esta vez a la categoría adulta, para jugar un partido amistoso frente a Brasil.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad