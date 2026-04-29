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Tonka Tomicic responde tras entrevista sin filtro de Farkas: empresario habló de amistad rota y “regla de oro” con Parived

La animadora de televisión rompió el silencio luego de que el filántropo hablara de todo con “Primer Plano” en Venecia.

Javier Méndez

Tonka Tomicic responde tras entrevista sin filtro de Farkas: empresario habló de amistad rota y “regla de oro” con Parived

Hace un par de días Leonardo Farkas volvió a aparecer en la televisión chilena con una entrevista en profundidad concedida al programa Primer Plano de Chilevisión. El otrora hombre orquesta abrió su corazón en Venecia, Italia, hasta donde llegó la conductora de farándula Francisca García-Huidobro.

Uno de los temas que acaparó gran parte de la atención fue cuando el filántropo abordó su extinta relación con Tonka Tomicic y Parived, con quienes en algún momento de la vida fueron íntimos amigos, incluso rompiendo la “regla de oro” de estos últimos, quienes no invitaban a nadie a su hogar.

Según sus palabras, hace 10 años que no ve a la expareja y, durante el mismo diálogo, descartó de lleno una teoría que ha circulado por mucho tiempo: el distanciamiento no tuvo que ver con problemas de dinero.

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Esta semana se dio a conocer la reacción de la animadora, quien conversó con el programa Sígueme de TV+. “Tiendo a no hacer comentarios de amigos, familia, relaciones. En eso soy súper, no te diría que hermética, pero sí cuidadosa. Si me entrevistas a mí, es a mí, no me interesa hablar de otras personas”, sostuvo.

“No voy hacer comentarios, nunca los hice y no lo voy a hacer ahora. Cada uno con su sello, con su forma. Tengo excelentes recuerdos de él y su familia”, cerró.

“Al estilo Kenita Larraín, no dijo nada”, analizó en el estudio la panelista Daniela Aránguiz.

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