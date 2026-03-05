En la edición de Los Tenores de este jueves 5 de marzo, nuestros panelistas analizaron la derrota de la Universidad de Chile ante Palestino por Copa Sudamericana, la posición en la que queda Francisco Meneghini con la eliminación y el buen paso que dio Cristián Muñoz como los “árabes”.

Rodrigo Hernández, Leo Burgueño, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron victoria de O’Higgins versus Deportes Tolima por la Fase 3 de Copa Libertadores y supieron del jugador celeste que se postula para La Roja.

Además, supieron de los principales datos que ha entregado el uso de la regla Sub 21 en las cinco primeras fechas de la Liga de Primera.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 5 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.