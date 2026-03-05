;

“Tengo la ilusión de representar a Chile; yo amo a este país y sería un orgullo jugar en la selección”

El ‘9′ de O’Higgins, Arnaldo Castillo, abordó su posible nominación a la selección chilena para la fecha FIFA de marzo.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Tras el triunfo de O’Higgins sobre Deporte Tolima en la Copa Libertadores, el ‘9′ de los celestes, Arnaldo Castillo, abordó su posible nominación a la selección chilena para la fecha FIFA de marzo.

Según información del diario El Rancagüino, el delantero paraguayo nacionalizado chileno sería convocado a La Roja para disputar los próximos amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Castillo comentó esta situación en la zona mixta del estadio El Teniente y se mostró ilusionado con vestir la camiseta de Chile por primera vez.

“Obviamente tengo la ilusión de representar al país que me acogió; yo amo a este país, mis hijas son chilenas, mi esposa también, entonces me siento uno más. Si se da, sería un orgullo jugar en la selección”, reconoció el atacante de 28 años.

En la misma línea, el ariete valoró su buen inicio de temporada, marcando goles en el Torneo Nacional y en la Copa Libertadores. “Lo tomo con mucha responsabilidad. El fútbol es así: en un momento estás en el piso y después estás arriba. Yo estoy con los pies en la tierra. Gracias a Dios se me están dando las cosas. El trabajo da sus frutos”, señaló.

Por último, Arnaldo Castillo se refirió a los duelos que tuvo con los defensas de Deportes Tolima y anticipó el próximo partido contra la UC. “Fueron duelos de juego aéreo, donde ellos tienen ventaja porque son dos contra uno. El partido fue muy friccionado. Ahora hay que pensar en Católica, que también tiene buenos centrales, así que trabajaremos en eso”, concluyó.

