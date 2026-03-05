“Toda la semana se dijo que la U tenía que pasar tranquilamente, pero hoy dimos muestras de carácter”

Palestino hizo la épica y, con un gol en el último minuto, clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, dejando en el camino a la Universidad de Chile.

Tras finalizar el encuentro, Cristián Muñoz, entrenador del conjunto “árabe”, se refirió a este triunfo ante los azules, entregando un detallado análisis de cómo lograron vencer al equipo de Francisco Meneghini.

“Hoy llevamos el plan de juego a la perfección. Sabíamos que ellos venían con un desgaste enorme del partido con Colo Colo y el plan fue ese: tratar de agobiarlos, y nos resultó”, comenzó diciendo “La Nona”.

“Hemos derribado a un gran rival. Durante toda la semana se hablaba de que la U tenía que pasar tranquilamente por los jugadores que tiene, pero hoy dimos muestras de carácter. Fuimos justos ganadores, aunque no deberíamos haber sufrido tanto”, agregó.

Al ser consultado sobre su mal inicio con el cuadro de La Cisterna y el gran nivel que mostraron en los últimos dos partidos, señaló: “En todos los procesos cuesta cuando uno recién llega a la institución. A nosotros nos ha costado que el equipo se vaya aceitando. En las primeras cuatro fechas nos costó, pero el triunfo con O’Higgins fue muy importante porque nos soltó. Les dije a los jugadores que este partido era una final y así salieron a la cancha”.

El técnico también dejó un completo análisis sobre cómo superó tácticamente a la U. “Todos los sistemas tienen fortalezas y debilidades. El 3-5-2 de la U tiene fortalezas y así fue como nos llegaron: acumulando mucha gente por dentro y con dos punteros muy abiertos. Pero la debilidad es la banda, porque no tiene un sostén defensivo con extremos que ayuden a la cobertura. Nuestro plan de juego era ese: liberar los lados contrarios y encontrar rápido a nuestros extremos, ya sea en duelos o desdoblando con los laterales”, afirmó.

“Ese fue nuestro plan: desgastarlos y, en el segundo tiempo, meter a Munder y a Bryan Carrasco. Sabíamos que tenían un desgaste y que sus alternativas de cambio eran modificar laterales o sumar un contención”, continuó.

Además, también abordó lo difícil que hubiera sido no avanzar en la Copa Sudamericana. “La clasificación iba a ser difícil para los dos técnicos. Tanto para ‘Paqui’ como para mí, quedar eliminados iba a ser complicado, porque son partidos donde no hay un mañana. Si yo no clasificaba, iba a ser un fracaso, pero yo me enfoco en el equipo y en la idea”, cerró Cristián Muñoz.