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Brilla en el fútbol chileno y quedó a un paso de jugar el Mundial 2026: “Está dentro de la lista de 55”

Sebastián Becaccece confirmó que el portero de O’Higgins, Omar Carabalí, está en la prenómina de Ecuador para la Copa del Mundo.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / MARIO GOMEZ/AGENCIA UNO

Omar Carabalí atraviesa el mejor momento de su carrera y, desde la otra mitad del mundo, recibió la noticia que más esperaba: fue incluido en la prenómina de Ecuador para el Mundial 2026.

Así lo confirmó el propio entrenador de la “Tri”, Sebastián Becaccece, luego de que el arquero de O’Higgins dejara atrás su representación deportiva como chileno y fuera autorizado por la FIFA para defender a la selección ecuatoriana.

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En conferencia de prensa, el extécnico de Universidad de Chile fue consultado por la situación de Jordy Caicedo y el propio Carabalí, ante lo cual respondió: “Nosotros la lista la vamos a dar más o menos el día 24 (de mayo). Están dentro de la lista de 55”.

“Nosotros en ese sentido siempre hemos sido muy transparentes y no se trata de ocultar nada, porque no creo que haya ningún tipo de ventaja en eso”, agregó el DT.

Ahora, Omar Carablí deberá luchar por entrar en la nómina definitiva de 26 jugadores. Por lo pronto, el portero de O’Higgins enfrentará este miércoles a Boston River por la Copa Sudamericana, donde buscará seguir sumando méritos para ir a la Copa del Mundo.

Cabe recordar que el golero de 28 años estuvo en el radar de Nicolás Córdova para los recientes amistosos de la selección chilena, aunque finalmente no llegó a ser citado. Antes, tuvo varias nominaciones a microciclos de La Roja e incluso participó del Preolímpico Sub 23, pero nunca sumó minutos oficiales en el equipo adulto, situación que permitió su cambio de representación hacia Ecuador.

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