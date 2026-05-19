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Tomás Barrios se hace respetar en qualy de Roland Garros: eliminó a un dueño de casa y avanzó de ronda

El chileno dio el primer paso en su búsqueda por entrar al cuadro principal del Grand Slam parisino.

Daniel Ramírez

Tomás Barrios se hace respetar en qualy de Roland Garros: eliminó a un dueño de casa y avanzó de ronda

Tomás Barrios se hace respetar en qualy de Roland Garros: eliminó a un dueño de casa y avanzó de ronda / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En una reñida batalla a tres sets, Tomás Barrios (135°) derrotó este martes al francés Harold Mayot (217°) por la primera ronda de la qualy de Roland Garros.

El tenista nacional se impuso de entrada para llevarse el primer set por 6-4. Sin embargo, el europeo ganó la segunda manga por un amplio 6-1, aprovechando un bajón que tuvo el chileno.

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Todo se definió en el tercer set, donde “Tomi” se hizo fuerte en cada uno de sus servicios y, tras concretar un quiebre en el penúltimo game, logró imponerse por 6-3 para quedarse con el partido.

De esta manera, Tomás Barrios sigue en carrera por ingresar al cuadro principal del Grand Slam parisino. El chillanejo disputará mañana la segunda ronda de la qualy, donde se medirá contra el ganador del duelo entre el francés Lukas Palovic (240°) y el británico Harry Wendelken (228°).

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