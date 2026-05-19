Cuidado con el código *21: nueva estafa telefónica permite a los delincuentes tomar el control de tu teléfono / Aleksandr Zubkov

Una nueva modalidad de estafa telefónica encendió las alertas en Chile. Se trata de un engaño conocido como “vishing”, en el que delincuentes se hacen pasar por ejecutivos bancarios y solicitan a las víctimas marcar un código en su celular.

El principal riesgo es que, al ingresar el código *21 seguido de un número telefónico, las llamadas entrantes quedan desviadas al teléfono de los estafadores. De esta forma, los delincuentes pueden autorizar transferencias bancarias o cambios de claves.

La alerta fue difundida por Banco de Chile, entidad que recalcó que nunca solicitará a sus clientes marcar este tipo de códigos ni entregar claves, contraseñas o datos personales por teléfono.

Señales para identificar el fraude

Entre las principales alertas se encuentran:

La llamada proviene de un número desconocido o anónimo.

La persona se presenta como ejecutivo de un banco.

Se genera un escenario de urgencia o alarma.

Solicitan marcar códigos en el teléfono.

Piden claves, datos bancarios o información personal.

Recomendaciones para evitar caer

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