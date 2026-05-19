VIDEO. Cuidado con el código *21: nueva estafa telefónica permite a los delincuentes tomar el control de tu teléfono
Al ingresar este código, los estafadores pueden desviar llamadas y autorizar transferencias sin que la víctima lo note.
Una nueva modalidad de estafa telefónica encendió las alertas en Chile. Se trata de un engaño conocido como “vishing”, en el que delincuentes se hacen pasar por ejecutivos bancarios y solicitan a las víctimas marcar un código en su celular.
El principal riesgo es que, al ingresar el código *21 seguido de un número telefónico, las llamadas entrantes quedan desviadas al teléfono de los estafadores. De esta forma, los delincuentes pueden autorizar transferencias bancarias o cambios de claves.
La alerta fue difundida por Banco de Chile, entidad que recalcó que nunca solicitará a sus clientes marcar este tipo de códigos ni entregar claves, contraseñas o datos personales por teléfono.
Revisa también
Señales para identificar el fraude
Entre las principales alertas se encuentran:
- La llamada proviene de un número desconocido o anónimo.
- La persona se presenta como ejecutivo de un banco.
- Se genera un escenario de urgencia o alarma.
- Solicitan marcar códigos en el teléfono.
- Piden claves, datos bancarios o información personal.
Recomendaciones para evitar caer
Las instituciones financieras recomiendan:
- No marcar códigos entregados durante llamadas telefónicas.
- Cortar la comunicación de inmediato.
- Contactar directamente al banco mediante sus canales oficiales.
- No compartir contraseñas, claves ni códigos de verificación.
- Revisar la configuración de desvío de llamadas en el teléfono.
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