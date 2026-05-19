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Ni 30 ni 40 minutos: Harvard revela cuánto debe durar la siesta para no aumentar el riesgo de diabetes

Un descanso que parece inofensivo podría estar relacionado con problemas metabólicos y cardiovasculares.

Javiera Rivera

Ni 30 ni 40 minutos: Harvard revela cuánto debe durar la siesta para no aumentar el riesgo de diabetes

Ni 30 ni 40 minutos: Harvard revela cuánto debe durar la siesta para no aumentar el riesgo de diabetes / SimpleImages

Una siesta puede ser una gran aliada para recuperar energía y enfrentar mejor la jornada. Sin embargo, cuando se extiende demasiado, podría convertirse en una señal de alerta para la salud.

Así lo advierte la Universidad de Harvard, que señala que las siestas largas y frecuentes se han asociado con un mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y depresión.

¿Cuál es el tiempo ideal y el mejor horario para dormir siesta?

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Según los especialistas, la duración recomendada de una siesta es de entre 10 y 20 minutos. Este rango permite descansar sin entrar en etapas profundas del sueño, lo que facilita despertar con mayor claridad.

Dormir más de 30 minutos, en cambio, aumenta la probabilidad de experimentar “inercia del sueño”, un estado de somnolencia y desorientación que puede durar hasta una hora.

Además, recomiendan tomar la siesta entre las 13:00 y las 16:00 horas, cuando el ritmo circadiano favorece una disminución natural del estado de alerta.

Dormir demasiado tarde puede dificultar el sueño nocturno y generar un círculo difícil de romper: mientras peor se descansa en la noche, mayor es la necesidad de dormir durante el día.

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