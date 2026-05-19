Sernac emite alerta para motocicletas vendidas entre 2017 y 2025 en Chile por falla técnica: este es el modelo

Esta semana, el Servicio Nacional del Consumidor emitió una nueva alerta de seguridad para algunas motocicletas debido a una posible falla en la unidad control de marcha atrás.

Williamson Balfour Motors SpA informó de la advertencia para las motos marca BMW Motorrad, serie K1600 , comercializadas en Chile entre los años 2017 y 2025. A continuación, una imagen referencial:

Sernac Ampliar

Desde el organismo señalaron que “la empresa ha detectado que puede penetrar humedad en la unidad de mando debido a un sellado defectuoso de la unidad de mando de la marcha atrás auxiliar“.

“Esta humedad, durante el tiempo de funcionamiento, puede provocar la corrosión de los contactos eléctricos del interior de la unidad de mando. La corrosión puede provocar posteriormente un mal funcionamiento de la unidad de mando (fallo de funcionamiento de la función de confort de marcha atrás auxiliar)”, agregó el ente fiscalizador.

En esa línea, el Sernac indicó que “en casos muy raros, se pueden producir corrientes de fuga entre contactos corroídos que provocan el calentamiento de los componentes. Esto puede provocar daños por chamuscado en la unidad de mando”.

Dicho desperfecto técnico podría provocar en los consumidores: “Lesiones menores, quemaduras producto del calentamiento de los componentes”, explicó el organismo.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El ente fiscalizador señaló que la campaña se encontrará disponible a partir del próximo 15 de junio de este 2026. En tanto, hicieron el llamado a los consumidores a revisar si el N° del chasis o VIN se encuentra dentro de los notificados (revisar acá).

De ser el caso, los afectados podrán comunicarse desde el próximo mes directamente con la empresa para agendar una reparación de la motocicleta. A continuación, los puntos de contacto: