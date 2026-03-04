;

VIDEOS. Universidad de Chile suma su primer gran fracaso del año tras caer con Palestino en Copa Sudamericana

Los azules no mostraron un buen nivel y, en un final de partido de locos, el cuadro árabe terminó llevándose la victoria en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile suma su primer gran fracaso del año tras caer con Palestino en Copa Sudamericana

Este miércoles, la Universidad de Chile no pudo mantener el tranco tras la victoria en el Superclásico y cayó ante Palestino en la llave por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

En un vacío Estadio Nacional, el elenco universitario laico sufrió desde el comienzo con las condiciones del partido, considerando el mejor manejo de los árabes y la lesión a los 15 minutos de uno de sus refuerzos, Juan Martín Lucero.

Para peor, en la reanudación de las acciones, Martín Araya tuvo la apertura de la cuenta, pero estrelló el balón en el poste izquierdo.

Palestino mantuvo el control del partido y tuvo otras ocasiones claras durante el primer tiempo, con tiros de Sebastián Gallegos y otro venenoso tiro libre de Martín Araya.

En el arranque del segundo lapso, la U de Chile recién pudo reaccionar con un cabezazo de Eduardo Vargas que contuvo a tiempo Sebastián Pérez.

Los de “Paqui” Meneghini, eso sí, siguieron mostrando incapacidad ofensiva, lo que fue aprovechado paulatinamente por los árabes, más aún con el ingreso del veloz César Munder.

Fue así que, al minuto 84, el ex Cobresal desbordó para encontrar en el área a Nelson da Silva, que conectó en plena área azul para abrir la cuenta en favor de los dirigidos por Cristian Muñoz.

Ya en la desesperación por el resultado, la U de Chile intentó reaccionar y encontró premio en el cuarto minuto de descanso con un testazo de Maximiliano Guerrero.

Sin embargo, en la respuesta árabe, otro desborde de Munder encontró la arremetida de Ian Garguez para el 2-1 con el que Palestino volvió a superar una llave de eliminación directa, despachando a la U de Chile del torneo continental, consumando el primer fracaso de la “era Meneghini”.

