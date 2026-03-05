La regla más polémica del fútbol chileno: los principales datos que ha dejado la norma Sub 21 en lo que va de torneo

Ya son cinco las fechas que se han jugado de la Liga de Primera 2026, tiempo suficiente para comenzar a desglosar el panorama de los equipos con respecto al minutaje Sub 21 que impone la ANFP.

El equipo de ADN Deportes recopiló los datos más interesantes en cuanto al rodaje de jugadores jóvenes en la división de honor de nuestro país, con tendencias claras respecto a los equipos con más minutos sumados, los que menos tienen y las posiciones más utilizadas por juveniles.

Los datos que ha dejado la regla Sub 21 hasta la fecha 5 del torneo

Hay 76 jugadores Sub 21 inscritos (nacidos a partir del 1 de enero de 2005) en toda la Liga de Primera. De esos 76, solo 49 han jugado aunque sea un par de minutos y 27 aún no han ingresado a la cancha.

Los equipos con más y menos minutos Sub 21 sumados

El equipo que más uso ha hecho de jugadores juveniles es O’Higgins de Rancagua, con un total de 524 minutos. El que más suma en el equipo es el seleccionado nacional Felipe Faúndez, con 357 minutos.

Hasta la quinta jornada, el equipo más complicado con la regla es el puntero, Deportes Limache, con solo 57 minutos. 50 de ellos corresponden al volante Flavio Moya y los siete restantes al extremo Vicente Álvarez, ambos incorporaciones en este mercado de fichajes.

Así le ha ido a los “tres grandes”

En cuanto a los equipos más populares, el que más ha sumado es Colo Colo, con 441 minutos de los 1.890 que deben cumplir los clubes. El jugador que más aporta minutaje es Leandro Hernández, con 220’.

Le sigue la Universidad Católica, que suma 232 minutos. Diego Corral es el que más ha aportado, con 185 minutos.

Luego aparece la Universidad de Chile con 203 minutos. De ese tiempo, 120’ corresponden a Diego Vargas. Agustín Arce no ha sumado minutaje.

El jugador que más minutos Sub 21 ha sumado

El jugador que más minutaje ha aportado para su equipo en las cinco primeras fechas del Campeonato Nacional es Ian Garguez, lateral derecho de Palestino, con 382 minutos jugados.

Por el contrario, de los 49 que han sumado al menos un minuto en cancha, el que menos ha jugado es Giovanny Ávalos, de Ñublense, quien solo disputó 3 minutos.

La posición en la que más juveniles se utilizan

Sin lugar a dudas, la demarcación de la cancha donde los entrenadores prefieren utilizar a los futbolistas Sub 21 es por las bandas, ya sea de extremos o laterales, estos son los casos de Javier Rojas (Deportes Concepción), Ian Garguez (Palestino), Felipe Faúndez (O’Higgins), Lucas Velásquez (Huachipato), Diego Vargas (U de Chile), Francisco Marchant y Leandro Hernández (Colo Colo), entre otros ejemplos.