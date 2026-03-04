;

VIDEOS. O’Higgins hace la tarea en Rancagua: toma ventaja ante Tolima y sigue soñando en Copa Libertadores

El “Capo de Provincia” viajará a Colombia con una ventaja mínima en el global para buscar la clasificación a la fase de grupos.

O’Higgins sigue con su gran campaña en la fase previa de la Copa Libertadores y este miércoles dio un importante paso para meterse en la fase de grupos tras vencer por la cuenta mínima a Deportes Tolima en Rancagua.

El encuentro comenzó bastante complicado para los dirigidos por Lucas Bovaglio, que tuvieron que recurrir a las atajadas de Omar Carabalí para mantener en cero su portería.

Todo mejoró para los celestes en el minuto 37, cuando Kelvin Flórez fue expulsado en el conjunto visitante luego de propinarle una tremenda patada en la cara a Alan Robledo, quien tuvo que ser reemplazado por el golpe.

O’Higgins logró romper el cero en la última jugada del primer tiempo. Tras un pivoteo de Luis Pavez, Francisco González (45+7′) controló y, casi dentro del área chica, sacó un potente remate para el 1-0.

En el segundo lapso, el “Capo de Provincia” dominó completamente al conjunto colombiano hasta que, en el minuto 81 de partido, Felipe Ogaz se fue expulsado por doble tarjeta amarilla, algo que levantó el ánimo del Tolima.

De todas maneras, O’Higgins consiguió mantener su ventaja y ahora viajará hasta Colombia para disputar el partido de vuelta el próximo miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas de Chile.

