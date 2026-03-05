;

Fichaje confirmado: Benjamín Kuscevic deja Fortaleza y este será su nuevo destino en América

El defensor formado en la Universidad Católica continuará su carrera en la MLS.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Agencia Getty

Hace algunos días comenzó a rondar el rumor de que Benjamin Kuscevic tenía los días contados en Brasil. Hasta que el periodista estadounidense Tom Bogert adelantó que su fichaje por un club de la MLS estaba en términos avanzados.

Finalmente, este jueves el Toronto FC hizo oficial a través de redes sociales la incorporación del central. El chileno llega a Estados Unidos en calidad de préstamo por todo este 2026, con la opción de compra posterior.

Revisa también:

ADN

De esta manera, Kuscevic, formado en las categorías inferiores de Universidad Católica, suma otro club a su carrera. Llegó a Brasil en 2020 cuando fichó por Palmeiras, después registra pasos por Coritiba y, desde 2024, defendía los colores de Fortaleza.

“Benjamín se ha consolidado como un defensor sólido y con una presencia constante en las principales ligas de Sudamérica y en la competencia internacional. Esperamos una rápida integración al grupo y nuestro trabajo conjunto durante la campaña 2026. Nos complace darle la bienvenida al Toronto FC", declaró Jason Hernández, gerente general del club.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad