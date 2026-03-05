Fichaje confirmado: Benjamín Kuscevic deja Fortaleza y este será su nuevo destino en América

Hace algunos días comenzó a rondar el rumor de que Benjamin Kuscevic tenía los días contados en Brasil. Hasta que el periodista estadounidense Tom Bogert adelantó que su fichaje por un club de la MLS estaba en términos avanzados.

Finalmente, este jueves el Toronto FC hizo oficial a través de redes sociales la incorporación del central. El chileno llega a Estados Unidos en calidad de préstamo por todo este 2026, con la opción de compra posterior.

De esta manera, Kuscevic, formado en las categorías inferiores de Universidad Católica, suma otro club a su carrera. Llegó a Brasil en 2020 cuando fichó por Palmeiras, después registra pasos por Coritiba y, desde 2024, defendía los colores de Fortaleza.

“Benjamín se ha consolidado como un defensor sólido y con una presencia constante en las principales ligas de Sudamérica y en la competencia internacional. Esperamos una rápida integración al grupo y nuestro trabajo conjunto durante la campaña 2026. Nos complace darle la bienvenida al Toronto FC", declaró Jason Hernández, gerente general del club.