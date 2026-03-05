“La última jugada la tenemos que defender mucho mejor”: el amargo análisis de “Paqui” Meneghini a la eliminación de la U en Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile quedó fuera de la Copa Sudamericana tras caer ante Palestino luego de haber logrado el empate parcial en los descuentos.

“En el primer tiempo el rival nos superó, estaban con más chispa. En el segundo tiempo controlamos mejor las acciones, logramos empatar y perdimos en la siguiente”, argumentó, en conferencia de prensa, el DT de los azules, Francisco “Paqui” Meneghini.

“Quedamos fuera porque el rival fue mejor. Del rival no nos sorprendió nada. Esas dos acciones puntuales le dieron la clasificación”, explicó el argentino, decepcionado del resultado.

“Nos molesta mucho, estamos con mucha bronca, sobre todo por la forma en que se dio, habiendo hecho un esfuerzo grandísimo. La última jugada la tenemos que defender mucho mejor. En el primer tiempo se notó el partido exigente que jugamos antes, tenemos que recuperarnos”, comentó el DT de la U de Chile, explicando la dolencia física que sacó a Lucero del partido a los 15 minutos.

“Se apretó, sentía que estaba al borde de una lesión, se sentía cargado. Vamos a evaluarlo”, dijo.

“Paqui” Meneghini y su futuro en la U de Chile

El entrenador de los azules puso el foco en lo que vendrá para el club. “El torneo ahora es la prioridad, aunque era importante para nosotros pasar y quemar partidos de la suspensión”, dijo, sin poner el Superclásico como factor de desgaste para la derrota con Palestino.

“Lo de la programación, 24 horas de diferencia es mucho, pero tenemos que estar preparados, no tenemos que poner excusas. Teníamos que competir mejor de lo que competimos hoy”, recalcó Meneghini, descartando renunciar al cargo.

“No pienso en eso. El partido del domingo fue un envión anímico fuerte, la eliminación ahora nos golpea, pero hay que pensar en recuperarnos”, cerró el DT de la U de Chile.