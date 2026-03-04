En la edición de Los Tenores de este miércoles 4 de marzo, nuestros panelistas tuvieron una grata conversación con Marcelo Salas, leyenda del fútbol chileno y actual presidente de Deportes Temuco, quien reveló su receta para el próximo “9” de La Roja y opinó sobre el presente de la Universidad de Chile.

Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Andrés Fernández y Carlos Costas anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante Palestino por Copa Sudamericana y el presente de Colo Colo tras el Superclásico.

Además, comentaron el insólito partido de Cobresal versus Audax Italiano, donde un corte de luz retrasó el encuentro por casi dos horas.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 4 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.