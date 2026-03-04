Directo desde Europa: Paulo Díaz tiene nuevo entrenador en River Plate

Un traumático inicio de año es el que ha tenido River Plate en Argentina, que luego de una serie de malos resultados derivó en la salida de Marcelo Gallardo de la banca.

El “Muñeco”, uno de los máximos ídolos del cuadro “Millonario”, se marchó tras encadenar cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y este miércoles ya se hizo oficial a su reemplazante.

El nuevo director técnico del cuadro de Núñez será Eduardo Coudet, exjugador del club que viene de dirigir al Alavés de España.

Con este nuevo desafío al mando de River Plate, será el tercer club que el “Chacho” dirigirá en el fútbol trasandino, luego de sus pasos por Rosario Central y Racing de Avellaneda.

En cuanto al único chileno en el plantel del “Millonario”, Paulo Díaz, habrá que esperar qué decisión se toma, ya que en las últimas semanas de Gallardo el central fue suplente. No obstante, entre lesiones y bajos rendimientos, también supo ganarse un puesto como titular en algunos partidos.