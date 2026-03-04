La “receta” de Marcelo Salas para el futuro de la selección chilena

Marcelo Salas abordó su presente en Los Tenores, considerando las críticas que acumula en su gestión como presidente de Deportes Temuco.

“Estoy un poco cansado, estoy desde el 2008 en Temuco. Agota el día a día. Cuando me han ofrecido vender el club, me arrepiento o lo he desechado. Tuve un par que no se han concretado. Lo que tengo me lo dio el fútbol, asi que sigo enganchado”, explicó el exartillero, que también analizó el presente de la selección chilena.

Al respecto, el “Matador” puso paños fríos a la chance de que Manuel Pellegrini asuma la banca de La Roja. “No sé si es lo mejor que nos vaya a pasar, pero es un técnico que está muy preparado. Más que técnico de la adulta, generaría todo un orden hacia abajo que es importante. Lo tuve de técnico en River Plate y obviamente está calificado 100%, pero después de eso, tienes que tener el apoyo del resto, de lo externo. Puedo traer al mejor, pero si no lo blindas con un proyecto y los recursos necesarios es difícil. Hay que darle la tranquilidad para dejarlo trabajar tranquilo”, comentó, apuntando a que tampoco se le ha planteado involucrarse en el trabajo de La Roja.

Eso sí, Marcelo Salas entregó una fórmula para que exjugadores aporten. “A mí no me lo han ofrecido, tampoco es mi norte. No está en mi cabeza eso. Es importante sumar gente, como a los de la “Generación Dorada”, hay otros dos o tres bien preparados. O copiar lo de otras selecciones, como Brasil e Italia, que tienen tres o cuatro exseleccionados en la banca. Si se pudiera implementar, espectacular. Ahora, capaz que la actual generación ve a los mayores y no los pesca", comentó.

Otras definiciones de Marcelo Salas

También el “Matador” respondió a preguntas más ligadas a su carrera, como, por ejemplo, el gol que más festejó con La Roja.

“Grité muchos, importantes. Descartemos el primero, pero en la eliminatoria, el 1-0 con Uruguay, fue un momento importante para ir al Mundial. El más lindo, el de Wembley no puede quedar fuera, pero también el cabezazo contra Italia”, recordó, jugueteando más al momento de ser consultado por cual gol se le habría invalidado si en su época de jugador hubiese existido el VAR.

“No voy a responder por el gol contra Católica (risas), pero no recuerdo memoria de alguno. El del 94 está clarísimo que estaba habilitado, y el del penal de El Salvador del mismo año. El penal contra Valencia en Libertadores con VAR nos lo cobraban. Allá en River todos se reían, no sé si estaba arreglado, pero es un penal que se cobraba en cualquier parte del mundo”, cerró Marcelo Salas en Los Tenores.