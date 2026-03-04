En Colo Colo cuestionan a los jugadores de la U tras triunfo azul: “En cada roce se quedaban mucho tiempo en el piso”

El zaguero de Colo Colo, Joaquín Sosa, habló este miércoles en conferencia de prensa y se refirió al último Superclásico donde los albos cayeron como local ante Universidad de Chile.

“Obviamente a nadie le gusta perder un clásico. Todos entramos con ganas de ganar ese partido, pero por más esquemas y planificación que haya, los clásicos se definen por detalle y fue así como ganó el rival, por un pequeño detalle”, señaló el defensa uruguayo.

“Dentro de la cancha se vio quién propuso y quién no. En cada jugada, en cada roce, el rival se quedaba mucho tiempo en el piso, pero no hay excusas. Se perdió y ahora tenemos que seguir trabajando”, agregó el charrúa.

Ya consumada la derrota de Colo Colo en el Superclásico, Joaquín Sosa se mostró enfocado en el siguiente duelo contra Audax Italiano. “Ya hay que pasar la página porque tenemos un partido importantísimo el fin de semana”, sostuvo.

“Colo Colo es el club más grande de Chile, siempre vamos a querer pelear el torneo y lo vamos a pelear hasta el final”, concluyó el zaguero del “Cacique”.