“Yo me proyectaba con él”: Mega confirma ingreso de reconocida pareja a ¿Volverías con tu ex? 2

Durante la tarde de este martes, la señal televisiva confirmó el ingreso de una nueva pareja al reality

Nicolás Lara Córdova

Este martes, Mega confirmó a una nueva pareja para su reality, ¿Volverías con tu ex? 2 provocando una serie de reacciones en redes sociales.

La señal televisiva publicó un video donde dieron a conocer que los nuevos integrantes de este reality serán la modelo e influencer Sofía Latorre y Rai Cerda, quienes intentarán retomar una intensa historia de amor que tuvieron juntos.

En 2023, Rai y Sofía se conocieron en una fiesta, pero el posterior ingreso de Cerda a un reality provocó el término de esta relación.

“Yo me proyectaba con él, pero no hubo mucho compromiso por ambas partes”, comentó Sofía Latorre, quien reconoció que espera que esta situación pueda cambiar en este reality.

“Siento mucho cariño con él, mucha buena onda, no guardo rencor de nada, fue hace mucho tiempo y ya estamos más grandes”, agregó.

Cerda, por su lado, indicó que dicha relación fue súper espontánea y que “en ese minuto, lo primero en que me fijé fue en su cara; su cara es distinta. Eso me llamó la atención. Duramos casi dos meses que se sintieron como cinco años. Fue breve pero intenso”.

