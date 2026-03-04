;

VIDEO. “Espero que todo sea más limpio en la U: cuando uno no tiene nada que ocultar, se pueden abrir los libros”

En diálogo con Los Tenores, Marcelo Salas también reconoció una charla con Marcelo Gallardo, quien dejó hace poco la banca de River Plate.

Carlos Madariaga

“Espero que todo sea más limpio en la U: cuando uno no tiene nada que ocultar, se pueden abrir los libros”

“Espero que todo sea más limpio en la U: cuando uno no tiene nada que ocultar, se pueden abrir los libros” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En una amena y franca conversación con Los Tenores, Marcelo Salas abordó el presente de la Universidad de Chile, donde es uno de los máximos referentes históricos del club.

“Hace mucho tiempo que no tengo ninguna relación con la U. Hemos tratado de traer chicos a préstamo con la U a Temuco y no se ha dado nunca”, partió reconociendo el “Matador”.

“No estoy muy cercano, pero sí pendiente como hincha. Internamente no tengo relación con el presidente ni nada. Que su directiva esté cuestionada como lo está no habla muy bien del club, hay que limpiar, transparentar”, remarcó, apuntando a que la U pueda lograr éxito y también abordar las críticas en torno a cómo se ha dado la conformación propietaria de Azul Azul.

Me gustaría ver a la U campeona, jugando Copa Libertadores. Tuve la fortuna de ganar en los clubes que jugué, es lo que espero de Temuco y también de la U. A nivel de propiedad, espero que todo sea más limpio. Cuando uno no tiene nada que ocultar, se pueden abrir los libros”, enfatizó Marcelo Salas.

También aprovechó de desclasificar una charla que tuvo con otro importante personaje del fútbol, Marcelo Gallardo, que hace poco dejó River Plate y con el que compartió camarín en el cuadro “millonario”.

“Hablé con Gallardo el domingo, está bien. Lo llamé por amistad. No fue un buen período, pero conociéndolo, va a descansar un rato, tomará fuerza nuevamente y volverá a partir de nuevo, no queda de otra”, cerró el exdelantero en Los Tenores.

