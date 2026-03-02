;

PREVIA. La U y Palestino se miden por un lugar en la Copa Sudamericana 2026: cuándo es el partido y quién transmite por TV

En un vacío Estadio Nacional, azules y árabes se medirán por segunda vez en el año, duelo que será cobertura de ADN Deportes.

Carlos Madariaga

La U y Palestino se miden por un lugar en la Copa Sudamericana 2026: cuándo es el partido y quién transmite por TV

La U y Palestino se miden por un lugar en la Copa Sudamericana 2026: cuándo es el partido y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Esta semana comienza la disputa de la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026, donde se dan los enfrentamientos entre clubes de un mismo país para zanjar los clasificados definitivos a la fase de grupos.

Por lo mismo, el cruce entre la Universidad de Chile y Palestino asoma como decisivo para el futuro de ambos en la temporada 2026.

Revisa también:

ADN

Los azules fueron sorteados para ejercer la localía, con lo que disputarán el juego en el Estadio Nacional, pero a puertas cerradas al seguir purgando el castigo de Conmebol por los incidentes del año pasado en la llave con Independiente por la Copa Sudamericana.

Ambos elencos ya se midieron esta temporada, en La Cisterna, donde árabes y azules igualaron 0-0 en un partido que quedó marcado por el gol anulado en los descuentos al elenco universitario laico.

El brasileño Raphael Claus dirigirá el compromiso entre la U de Chile y Palestino, agendado para el miércoles 4 de marzo, a las 21:30 horas, el cual será transmisión de ADN Deportes y por TV en la señal de D Sports.

Miércoles 4 de marzo

21:30 horas | U de Chile vs. Palestino | Estadio Nacional

