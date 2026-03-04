VIDEOS. El partido interminable: Audax Italiano clasifica a la Copa Sudamericana tras derrotar a Cobresal en penales
Los “itálicos” superaron el amplio retraso del partido y, en la madrugada de este miércoles, obtuvieron su cupo a la fase de grupos del torneo internacional.
En un partido que comenzó el martes y terminó la madrugada de este miércoles, Audax Italiano se metió en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer a Cobresal en la fase previa desde el punto de penal, luego de igualar 1-1 en los 90′.
Producto de las fallas en las torres de iluminación del Estadio Zorros del Desierto, el encuentro tuvo que ser retrasado por una hora y 40 minutos, pero finalmente se disputó tras la utilización de un nuevo generador que permitió encender las luces.
En la primera etapa, debido a la extensa espera para iniciar el compromiso, el nivel de juego de ambos equipos no fue el esperado, aunque con el correr de los minutos se fueron acomodando.
Revisa también:
Cuando ya se jugaba el tiempo adicional del primer tiempo, llegó la apertura de la cuenta para los “itálicos” con un zurdazo desde fuera del área de Esteban Matus (45′), quien remató de primera tras una serie de rebotes luego de un tiro de esquina.
En el inicio del segundo tiempo, nuevamente se cortó la luz en las torres, en lo que fue un apagón programado, lo que provocó que el entretiempo se extendiera por cerca de 23 minutos.
Tras el descanso, Cobresal no tuvo más opción que irse con todo al ataque en busca del empate, el cual consiguió por medio de Benjamín Moreno, pero su gol fue anulado por posición de adelanto.
El premio para los dirigidos por Gustavo Huerta llegaría cerca del final, luego de que César Yanis enviara un centro al área que fue interceptado por Steffan Pino (84′) para poner el empate y llevar la definición a los penales.
En la tanda, fue Audax Italiano quien clasificó al anotar tres de cuatro envíos, mientras que Cobresal solo convirtió dos de cuatro intentos.
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se realizará el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.