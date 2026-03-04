Escándalo en Europa: jugador del Manchester United es condenado a 15 meses de prisión

Este miércoles, Europa se remeció con una noticia que afecta directamente al Manchester United: se trata de la condena a 15 meses de prisión en suspenso al defensa inglés Harry Maguire.

Inicialmente, recibió una pena de 21 meses y 10 días en 2020, pero luego de una apelación para reducir el veredicto, comenzó un nuevo juicio, el cual fue aplazado cuatro veces en los años siguentes.

Los tres cargos por los que el tribunal de Grecia lo sentenció fueron agresión leve, resistencia al arresto e intento de soborno.

Los hechos ocurrieron en 2020, según contó el propio Harry Maguire, la historia habría sido que dos hombres se acercaron a su hermana y le habrian preguntado de dónde era. En consecuencia de esto, la mujer se desmayó asustada y el jugador, rápidamente junto a su familia, solicitó transporte para llevarla a un hospital.

En aquel lugar fue agredido por agentes vestidos de civil, aparentemente sin ningún motivo. “Al principio pensé que nos estaban secuestrando. Nos arrodillamos y levantamos las manos. Empezaron a golpearnos, me golpeaban las piernas, diciendo que mi carrera había terminado”, contó en conversación con BBC.

Más allá de la condena, el central inglés buscará apelar ante el Tribunal Supremo de Grecia, apuntando a limpiar su imagen, recalcando que la situación que vivió lo llevó a intentar escapar. “Estuve en pánico, temiendo por mi vida en todo el proceso”, recordó, argumentos que no sirvieron para evitar la sanción judicial.