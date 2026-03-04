;

Escándalo en Europa: jugador del Manchester United es condenado a 15 meses de prisión

Tribunal griego declaró culpable al jugador de tres cargos luego de un polémico incidente en 2020.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Molly Darlington/Copa

Este miércoles, Europa se remeció con una noticia que afecta directamente al Manchester United: se trata de la condena a 15 meses de prisión en suspenso al defensa inglés Harry Maguire.

Inicialmente, recibió una pena de 21 meses y 10 días en 2020, pero luego de una apelación para reducir el veredicto, comenzó un nuevo juicio, el cual fue aplazado cuatro veces en los años siguentes.

Revisa también:

ADN

Los tres cargos por los que el tribunal de Grecia lo sentenció fueron agresión leve, resistencia al arresto e intento de soborno.

Los hechos ocurrieron en 2020, según contó el propio Harry Maguire, la historia habría sido que dos hombres se acercaron a su hermana y le habrian preguntado de dónde era. En consecuencia de esto, la mujer se desmayó asustada y el jugador, rápidamente junto a su familia, solicitó transporte para llevarla a un hospital.

En aquel lugar fue agredido por agentes vestidos de civil, aparentemente sin ningún motivo. “Al principio pensé que nos estaban secuestrando. Nos arrodillamos y levantamos las manos. Empezaron a golpearnos, me golpeaban las piernas, diciendo que mi carrera había terminado”, contó en conversación con BBC.

Más allá de la condena, el central inglés buscará apelar ante el Tribunal Supremo de Grecia, apuntando a limpiar su imagen, recalcando que la situación que vivió lo llevó a intentar escapar. “Estuve en pánico, temiendo por mi vida en todo el proceso”, recordó, argumentos que no sirvieron para evitar la sanción judicial.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad