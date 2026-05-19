En la edición de Los Tenores de este martes 19 de mayo, nuestros panelistas comentaron la denuncia contra Arturo Vidal por robo en una casa de cambio y supieron de la figura alba que podría regresar en el clásico ante la UC.

Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Gonzalo Jara, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron el presente de la Universidad de Chile y escucharon la palabra de históricos del club sobre el momento que vive el equipo.

Además, analizaron la reunión de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana con Colo Colo, la U y la UC para trabajar en el regreso de los hinchas visitantes en los clásicos.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 19 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.