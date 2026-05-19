VIDEO. Los Tenores entregan todos los detalles del caso que involucra a Arturo Vidal en robo a una casa de cambio
En el programa de este martes, nuestros panelistas también analizaron el inminente regreso de las hinchadas visitantes a los clásicos del fútbol chileno.
En la edición de Los Tenores de este martes 19 de mayo, nuestros panelistas comentaron la denuncia contra Arturo Vidal por robo en una casa de cambio y supieron de la figura alba que podría regresar en el clásico ante la UC.
Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Gonzalo Jara, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron el presente de la Universidad de Chile y escucharon la palabra de históricos del club sobre el momento que vive el equipo.
Además, analizaron la reunión de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana con Colo Colo, la U y la UC para trabajar en el regreso de los hinchas visitantes en los clásicos.
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Revive la edición de Los Tenores de este martes 19 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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