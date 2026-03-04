;

Alcalde de Calama apunta a una “falla humana” por apagón en estadio Zorros del Desierto: “Solicité un informe detallado”

Eliecer Chamorro se mostró preocupado por lo que ocurrió anoche en el partido entre Cobresal y Audax Italiano por la Copa Sudamericana.

Daniel Ramírez

Anoche, Audax Italiano clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer a Cobresal en la fase preliminar del torneo. Sin embargo, el hecho que marcó el partido fue el corte de luz que se produjo en el Estadio Zorros del Desierto, donde se jugó este encuentro.

Minutos antes del partido, las torres de iluminación del recinto de Calama dejaron de funcionar, lo que provocó que el duelo se retrasara cerca de una hora y media. Al final, el compromiso entre “mineros” e “itálicos” empezó después de las 11 de la noche.

Este miércoles se pronunció el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, quien se mostró preocupado por lo que ocurrió anoche en el Zorros del Desierto. “Como alcalde, solicité un informe detallado porque nosotros pusimos a disposición el estadio y nunca habíamos tenido problemas de cortes de luz. Nos pareció preocupante la situación que pasó ayer”, señaló.

“Por lo que me informaron los técnicos, ya estaría todo solucionado respecto a la alimentación de las torres de iluminación”, agregó el jefe comunal.

En la misma línea, la autoridad aclaró que "las torres no se quemaron, sino que la fuente primaria, que es un generador, no funcionó como correspondía. Y al parecer hubo una falla humana de manejo, pero eso no lo hizo la municipalidad”.

Por último, Chamorro comentó: “En la interna vamos a revisar qué sucedió. El estadio siempre estará disponible y las puertas van a seguir abiertas para Cobresal cuando quiera jugar acá”.

