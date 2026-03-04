Salas y su contundente diagnóstico del fútbol chileno: “Los jóvenes vienen con otra mentalidad, se conforman con menos”

En el programa de Los Tenores este miércoles, el exdelantero Marcelo Salas tuvo un sincero análisis respecto a la realidad del fútbol chileno.

Con su actual rol como mandamás de Deportes Temuco, el “Matador” se desmarcó de la pugna en la cual los clubes del fútbol chileno se han mostrado contrarios al hecho de que se reforme la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, carta pública que no firmó el elenco del Ñielol.

“No, no tenía idea. Vi la carta de San Luis por el VAR, pero de la otra no sabía. O a la gerencia técnica se le escapó o no le dijero nada, pero desconozco. La idea nuestra en la Primera B siempre es actuar en grupo para ejercer fuerza. Vamos a ir con lo que se decide”, remarcó Salas, que sí fue claro en torno a sus quejas por la necesidad de un VAR en la Primera B.

“Creo que es algo necesario. No estoy reclamando por Temuco, sino por toda la serie. Es necesario implementarlo, hay decisiones que cuestan puntos, partidos e inversiones para lograr el ascenso. Uno puede chequear con la misma transmisión del partido. El cuarto árbitro podría ir a mirar la repetición y ayudar al central. El año pasado el VAR le costó 7 puntos a Temuco. Mi reclamo es para que mejoremos todos”, enfatizó el exatacante, crítico de la gestión de Pablo Milad.

“A la Primera B la ANFP la toma menos en cuenta, obviamente. Las decisiones las tomas generalmente los equipos de Primera División. Veo lejano al directorio, pensando ya en la salida, no tan comprometido a poder solucionar cosas. No me interesa postularme a presidente, pero siempre es importante llamar a todos los clubes para ver qué puede aportar cada uno”, recalcó el exartillero de La Roja, que planteó también su análisis en torno a los problemas del fútbol chileno para sacar jugadores.

“Envejeció la liga porque los más chicos no fueron capaces de sacarlos. Los jóvenes vienen con otra mentalidad, se conforman con menos, no compiten con el que está arriba. Hay momentos en que no hay más para buscar, cuesta mucho encontrar jugadores en Chile y casi te obliga a ir al extranjero. Al momento de armar un plantel se te achican las opciones”, recalcó, apuntando a un problema más allá de la formación.

“Cuesta mucho relacionarse con los jugadores. Yo en mi época escuchaba mucho, ahora vas al entrenamiento, pescan sus cosas y se van. Es un tema nuestro, de cultura. Por eso quizá nos cuesta más llegar, más madurar, tenemos unos pocos en Europa y juegan poco. Cuando te conformas con poco, cuesta más”, reflexionó Marcelo Salas en Los Tenores, apuntando al mismo foco al momento de plantear por qué Chile no saca goleadores.

“La formación no es fácil, pero tampoco es fácil crear un goleador. La toma de decisiones es muy importante a nivel de fútbol joven, por sobre otras cosas. Yo le puedo enseñar a un chico a picar 10 veces al primer palo, pero después es cómo mete la cabeza, si mete borde interno o empeine, es cosa del jugador en el momento. Son decisiones de segundos y hemos tenido mala fortuna en no sacar tantos delanteros. A los que han salido, nos falla nuestra cabeza, nos creemos los mejores y bajamos 10 escalones”, concluyó el “Matador” en Los Tenores.