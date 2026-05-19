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Se confirma la salida de un DT en el fútbol chileno: “Ha dejado de pertenecer a la institución”

Deportes Concepción confirmó que Walter Lemma dejó el club tras la última derrota sufrida ante Everton por la Liga de Primera.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

A través de un comunicado en sus redes sociales, Deportes Concepción oficializó la salida del técnico Walter Lemma, producto de los malos resultados que tienen al equipo penquista como colista absoluto de la Liga de Primera 2026.

Tal como lo adelantó ADN Deportes, la dirigencia del club decidió poner fin al ciclo del entrenador argentino tras la última derrota por 2-0 que sufrió ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Ester Roa.

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“Deportes Concepción informa a sus hinchas y comunidad en general que, de mutuo acuerdo, Walter Lemma y su cuerpo técnico han dejado de pertenecer a nuestra institución", escribió el elenco lila.

“Como club agradecemos el profesionalismo, compromiso y dedicación entregada durante su permanencia en Deportes Concepción, trabajando siempre con responsabilidad y convicción en beneficio de nuestros objetivos deportivos e institucionales", agregaron.

De esta manera, Lemma deja la banca del “León de Collao” tras diez partidos dirigidos, en los que cosechó siete derrotas, dos empates y apenas una victoria. Un registro que mantiene al equipo en el último lugar de la tabla con solo 8 puntos.

Mientras la dirigencia busca a su nuevo entrenador, Deportes Concepción deberá prepararse para enfrentar a Huachipato, sublíder del torneo y que arrastra una racha de cinco partidos sin perder. El partido, válido por la fecha 13 de la Liga de Primera, está programado para este domingo 24 de mayo a las 12:30 horas en el Ester Roa.

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