VIDEO. Los Tenores analizan el complejo momento de la U de Chile a días del Superclásico
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron la eliminación de Huachipato de la Copa Libertadores.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 25 de febrero, nuestros panelistas comentaron la conferencia de Matías Zaldivia en la Universidad de Chile y supieron del estado de Lucas Assadi y Octavio Rivero de cara al Superclásico.
Leo Burgueño, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Patricio Barrera y Víctor Cruces comentaron la eliminación de Huachipato en Copa Libertadores y las acusaciones de xenofobia por parte del plantel de Carabobo.
Además, anticiparon el duelo de O’Higgins ante Bahía también por la “Gloria Eterna” y conversaron con Jorge Uauy, presidente de Palestino, sobre la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas.
Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 25 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
