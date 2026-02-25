En la edición de Los Tenores de este miércoles 25 de febrero, nuestros panelistas comentaron la conferencia de Matías Zaldivia en la Universidad de Chile y supieron del estado de Lucas Assadi y Octavio Rivero de cara al Superclásico.

Leo Burgueño, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Patricio Barrera y Víctor Cruces comentaron la eliminación de Huachipato en Copa Libertadores y las acusaciones de xenofobia por parte del plantel de Carabobo.

Además, anticiparon el duelo de O’Higgins ante Bahía también por la “Gloria Eterna” y conversaron con Jorge Uauy, presidente de Palestino, sobre la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

