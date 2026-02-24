Este miércoles, O’Higgins deberá ir a defender su ventaja de 1-0 ante Bahía en Brasil, con la misión de clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores.

El plantel del “Capo de Provincia” ya se encuentra en Salvador de Bahía, y fue hasta allí donde llegaron cientos de hinchas rancagüinos, quienes armaron una fiesta afuera del hotel de concentración.

Cerca de 200 fanáticos viajaron desde Chile para seguir a su equipo y, con lienzos, banderas y sus respectivas camisetas celestes, se aglomeraron para hacerse sentir en Brasil.

El encuentro de vuelta entre O’Higgins y Bahía se jugará este miércoles a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Arena Fonte Nova.