VIDEOS. Fiesta celeste: cientos de hinchas rancagüinos llegaron a Brasil para seguir a O’Higgins en Copa Libertadores
Una gran multitud de fanáticos del “Capo de Provincia” llegó hasta el hotel de concentración de su equipo en la previa del duelo ante Bahía.
Este miércoles, O’Higgins deberá ir a defender su ventaja de 1-0 ante Bahía en Brasil, con la misión de clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores.
El plantel del “Capo de Provincia” ya se encuentra en Salvador de Bahía, y fue hasta allí donde llegaron cientos de hinchas rancagüinos, quienes armaron una fiesta afuera del hotel de concentración.
Cerca de 200 fanáticos viajaron desde Chile para seguir a su equipo y, con lienzos, banderas y sus respectivas camisetas celestes, se aglomeraron para hacerse sentir en Brasil.
El encuentro de vuelta entre O’Higgins y Bahía se jugará este miércoles a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Arena Fonte Nova.
