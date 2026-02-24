VIDEOS. Huachipato se derrumba en un tiempo ante Carabobo y dice adiós a la Copa Libertadores
Los “acereros” debían remontar el 1-0 sufrido en Venezuela, pero ya en el primer tiempo estaban cayendo por 2-0.
Este martes, Huachipato recibía a Carabobo en Talcahuano con la misión de remontar el 1-0 sufrido en Venezuela por la fase 2 de la Copa Libertadores.
Finalmente, la tarde fue una verdadera tortura para los “acereros”, que ya en el primer tiempo del encuentro quedaron sin opciones de una posible remontada, tras irse al descanso perdiendo por 2-0.
El elenco venezolano abrió la cuenta gracias a un golazo de Eric Ramírez (29′), quien tomó la pelota por el sector izquierdo y, tras sacarse a dos defensores, remató de pierna derecha para el 1-0.
Para colmo de los “siderúrgicos”, los granates estiraron su ventaja con otro verdadero golazo, esta vez de tiro libre, obra de Edson Tortolero (42′), que dejó sin opciones al arquero Rodrigo Odriozola.
En la segunda etapa, el técnico Jaime García movió el banco y su equipo logró mejorar, generando algunas ocasiones para descontar, pero el guardameta Lucas Bruera se lució para asegurar la clasificación de Carabobo.
Finalmente, cuando restaban pocos minutos para el final, Cris Martínez (88′) consiguió poner un descuento para Huachipato, pero que de poco sirvió.
