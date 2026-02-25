“Como venezolanos dimos un golpe en Chile y nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás...”
El defensa de Carabobo, Alexander González, lanzó un potente mensaje tras sufrir cánticos xenófobos en el estadio de Huachipato.
Carabobo se hizo fuerte en Talcahuano y eliminó a Huachipato de la Copa Libertadores este martes. Sin embargo, hubo un episodio que empañó el triunfo del equipo de Venezuela.
Un grupo de hinchas de Huachipato realizó cánticos xenófobos que fueron escuchados por los jugadores del cuadro venezolano. “Tienen hambre, los venecos tienen hambre”, cantaron desde la barra del conjunto “acerero”.
Más tarde, el defensa de Carabobo, Alexander González, se pronunció en sus redes sociales con un potente mensaje por la situación que vivió junto a su equipo en el estadio de Huachipato.
“Hoy como venezolanos hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como: muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay un doliente, una madre, un hijo o una abuela poniendo tanto oraciones como esfuerzos para poder ver triunfar a ese ser”, escribió el zaguero a través de Instagram.
“A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Hoy espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también, y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso”, agregó el futbolista de Carabobo.
“No hay mejor manera de vengarse que una victoria masiva, que fue lo que hoy hicimos. Venezolanos en estas tierras, siéntanse orgullosos y honrados de haber nacido en nuestra tierra. Vamos por más”, concluyó Alexander González.
