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Michelle Bachelet suma nuevo apoyo en su candidatura a la ONU: Petro confirma el respaldo de Colombia

El jefe de Estado colombiano confirmó que sumará el peso diplomático de su país a la eventual postulación de la exmandataria chilena ante la ONU.

Mario Vergara

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El escenario diplomático internacional sumó un importante movimiento este martes luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciara formalmente que su país apoyará la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, para asumir la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La determinación del mandatario colombiano fue difundida a través de sus plataformas oficiales, consolidando un nuevo respaldo explícito a la figura de la exjefa de Estado de Chile en la carrera por suceder al actual liderazgo del organismo internacional, sumándose a los de Brasil y México.

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El anuncio oficial

Fiel a su estilo comunicacional directo, el jefe de Estado del país cafetero fundamentó la postura de su administración relevando las capacidades de la exmandataria en el plano multilateral.

“Como presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas”, dictó el mensaje publicado por Petro.

Trayectoria multilateral

El respaldo de Colombia se sustenta en la vasta experiencia internacional que posee Bachelet. Cabe recordar que, además de haber gobernado Chile en dos periodos, la médica y política ejerció previamente como la primera directora de ONU Mujeres y, posteriormente, asumió el alto cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

Se proyecta que este anuncio por parte de Bogotá actúe como un catalizador para que otros gobiernos de la región comiencen a explicitar sus apoyos, en un proceso donde históricamente la unidad de los bloques geográficos juega un rol determinante para disputar la máxima jefatura de las Naciones Unidas en Nueva York.

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