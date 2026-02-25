Zaldivia defiende con todo a “Paqui” y lanza una advertencia antes del Superclásico: “Estamos empezando...” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Matías Zaldivia, defensa de Universidad de Chile, habló este miércoles en la previa del Superclásico y evitó dramatizar por el momento que viven los azules, que aún no saben de triunfos tras 4 fechas disputadas en el Campeonato Nacional.

“Siempre trato de ser positivo en mis pensamientos. No considero que estemos en una racha negativa. Por los puntos, sí, pero creo que el equipo cada vez está jugando mejor. Con Palestino se vio una mejora y contra Limache fuimos totalmente superiores”, aseguró el zaguero en conferencia de prensa.

“Obviamente que no estamos en el lugar que queremos estar en la tabla, pero estamos trabajando muy bien y el trabajo siempre paga, así que hay que estar tranquilos. Ahora viene un lindo partido para ponernos de pie”, señaló el “Mati” de cara al duelo contra Colo Colo.

En la misma línea, Zaldivia defendió al técnico Francisco Meneghini, quien ha sido muy criticado por los hinchas de la U. “En los clubes grandes, cuando no se consiguen victorias, siempre hay mucho ruido afuera, pero nosotros estamos muy tranquilos y muy cómodos con Paqui. Sabemos que tenemos que mejorar. Hay que saber manejar el ruido de afuera”, sostuvo.

Asimismo, el central de los azules destacó la importancia de ganar un Superclásico. “Estos son partidos aparte. Ganar te da un envión anímico muy importante para lo que viene. Colo Colo ganó sus últimos tres partidos, pero nosotros estamos empezando a jugar mejor y eso me deja tranquilo”, indicó.

El mal comportamiento de la barra ante Limache

Por otro lado, Matías Zaldivia se refirió al mal comportamiento de la barra de la U en el partido contra Deportes Limache, donde los fanáticos azules lanzaron fuegos artificiales y obligaron a que el juego se detuviera por varios minutos.

“Para nosotros no es bueno que se paren los partidos, y sobre todo cuando jugamos de local. Pero la hinchada es muy importante, ellos se hacen sentir en el Nacional, nos dan un envión anímico muy grande. Los hechos de violencia siempre los vamos a repudiar”, afirmó el futbolista de 35 años.

“Cuando se paran los partidos, nos perjudica, y más el otro día con Limache, porque estábamos en un buen ritmo. Pero de ahí a que el resultado hubiese sido distinto, eso no lo puedo asegurar”, concluyó el defensa trasandino.