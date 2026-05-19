Niños en movimiento pese al frío: especialista revela los beneficios de hacer deporte en otoño e invierno

Con la llegada del otoño y el invierno, las bajas temperaturas suelen modificar las rutinas familiares y reducir las actividades físicas de niños y niñas.

En muchos casos, el tiempo al aire libre es reemplazado por horas frente a pantallas y actividades dentro del hogar, una situación que especialistas observan con preocupación debido al aumento del sedentarismo infantil durante esta época del año.

“Es totalmente comprensible que, cuando baja la temperatura, el instinto natural sea quedarse en casa. Sin embargo, ‘hibernar’ no es lo ideal para los más pequeños. Mantenerlos activos durante los meses fríos no solo es posible, sino sumamente beneficioso para su desarrollo físico y mental”, explica Carolina Caffarena, educadora de párvulos, doctora en Educación, académica de la Universidad Finis Terrae y directora de Little Kickers Chile.

Según la especialista, mantener la actividad física durante los meses fríos entrega beneficios importantes para la salud y el bienestar infantil.

“El ejercicio fortalece el sistema inmunológico, ayuda a equilibrar el balance energético, mejora la calidad del sueño, entre otros beneficios”, sostiene.

Además, agrega que el movimiento también favorece el desarrollo emocional y social, fortaleciendo la autonomía, la confianza y la interacción con otros niños.

Caffarena advierte que una de las principales barreras en esta época es la idea de que el deporte y el juego deben suspenderse por las bajas temperaturas. A su juicio, la clave está en adaptar las actividades y contar con espacios seguros que permitan mantener el movimiento de manera constante durante todo el año.

En ese contexto, distintas iniciativas deportivas han reforzado sus programas en espacios techados durante otoño e invierno, buscando ofrecer alternativas que permitan a los niños continuar realizando actividad física pese a las condiciones climáticas y evitar así largos periodos de inactividad.

“Muchas veces se piensa que el deporte infantil debe detenerse con el frío, pero en realidad lo importante es contar con espacios adecuados, seguros y con una propuesta pensada para la edad”, cerró Carolina Caffarena.