Este miércoles, los presidentes de Palestino, Universidad Católica y Coquimbo Unido (Jorge Uauy, Juan Tagle y Jorge Contador, respectivamente) difundieron una carta manifestando su malestar por la nula participación que han tenido en la discusión en el Senado para modificar la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la cual ya está lista para ser votada.

En conversación con Los Tenores de ADN, el mandamás del conjunto árabe, Jorge Uauy, explicó los motivos de este comunicado público, al que calificaron como un “grito desesperado” para ser escuchados por diputados y senadores, ante la falta de representación que, según acusa, tuvieron por parte de la ANFP.

“Definitivamente, aquellos que estamos detrás del fútbol, los dirigentes, ninguno ha sido llamado ni ha sido tomado en cuenta. Si bien fue la ANFP a las discusiones, ninguna de las cosas que dijo fueron consideradas y luego no hubo ningún feedback con el resto de la industria”, comenzó señalando el directivo.

“Nosotros tratamos por varios medios de tener nuestro espacio en la discusión y no fuimos escuchados. Por eso sacamos esta carta, que en definitiva es un grito desesperado para que las autoridades tengan en claro que el fútbol no lo maneja la ANFP ni los abogados; lo manejan los presidentes de los clubes”, agregó.

Estas disparidades con el ente rector son tan marcadas que incluso aseguró que los tres clubes firmantes no se sintieron representados. “Entendemos que el directorio de la ANFP, por alguna u otra razón, no fue escuchado y queremos que sea escuchada la versión de quienes estamos detrás de los clubes. La ANFP pudo haber tenido su momento, pero creo que no representa el sentir de todos los clubes. Somos nosotros los que estamos pagando”, afirmó el timonel de Palestino.

“La ANFP representa los intereses de la ANFP y el tema de interés de ellos es la separación de la Federación con la ANFP. Pero el tema de fondo de las Sociedades Anónimas Deportivas no lo tocaron”, continuó.

Acerca de qué puntos considera que deben ser discutidos en la nueva norma, Uauy sentenció: “Esta ley no puede ser impuesta. Hay reglamentos de la FIFA que impiden que una legislación local se meta en los destinos del fútbol. Creo que somos nosotros, como industria, los encargados de hacer una separación de la ANFP de la Federación. No tenemos por qué subyugarnos a un asunto legal para tratar este tema”.