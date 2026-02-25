;

“Me gustaría que viniera a retirarse acá en Sudamérica, pero no sé si está para jugar”: el dardo de Nicolás Peric a Alexis Sánchez

El ex portero criticó al goleador histórico de la selección chilena por su bajo rendimiento físico en el Sevilla.

Damián Riquelme

Getty Images y Radio Pauta

Getty Images y Radio Pauta / Agencia Getty

Alexis Sánchez transita un mal momento de su carrera, tras sufrir molestias y sumar malos comentarios por su desempeño. Actualmente, el Sevilla marcha en el puesto 12 de la tabla, a tan solo cinco puntos del descenso.

En España, el máximo goleador histórico de la selección chilena se ha llenado de críticas por parte de los hinchas “Nervioneneses” y medios locales, que esperaban que el chileno llegara al club a ser una pieza fundamental en el ataque.

En etse contexto, Nicolás Peric tambipen habló sobre la actualidad del tocopillano. El exportero, en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, cuestionó la decisión de que siga jugando en Europa y su rendimiento físico.

“Alexis es un jugador de otro ritmo. Me gustaría que Alexis viniera a retirarse acá en Sudamérica, pero no sé si está para jugar. Esa es la realidad. Y es una cuestión física“, señaló el ”loco".

“El cuerpo te pasa la cuenta. El alto rendimiento es desgastante absolutamente. Él era un jugador muy físico. Yo creo que él ya está. Lo digo con el dolor de mi alma, porque todas estas lesiones de fibra de jugadores veloces, de velocistas, ya no dan más. Ya no se estira más el chicle“, sentenció Nicolas Peric.

