¿Assadi y Rivero estarán ante Colo Colo? Esto dijo “Paqui” Meneghini a días del Superclásico

El DT de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, habló este miércoles y se refirió a dos jugadores que están en duda para el Superclásico: Lucas Assadi y Octavio Rivero.

En diálogo con TNT Sports, “Paqui” comentó que ambos futbolistas aún no están 100% descartados para el partido contra Colo Colo. Asimismo, indicó que esperarán hasta el último momento para evaluar la posibilidad de incluirlos en la convocatoria.

“Lo de Lucas todavía no está claro, él sufrió una torcedura de tobillo importante, pero estamos viendo su evolución, al igual que con Octavio, que se ve un poco más difícil. Al tratarse de un tema de dolor, hay que ver cómo lo van tolerando, cómo se van sintiendo. Lo vamos a definir más cerca del partido”, señaló el técnico azul.

Además, Meneghini aseguró que la U mostró un crecimiento en el último duelo donde empataron con Deportes Limache. “El equipo mejoró mucho en el juego. Pasamos mucho tiempo en campo rival, entramos en zonas donde queríamos entrar y, al atacar bien, nos defendimos bien de las transiciones de Limache”, sostuvo.

“Confiamos en que, ajustando detalles y mejorando el juego aún más, podemos ganar el domingo”, agregó el entrenador argentino cara al Superclásico.

Finalmente, “Paqui” abordó el incómodo momento que atraviesa al mando de la U, donde aún no suma triunfos luego de cuatro fechas disputadas. “Es una presión importante, sabía que iba a ser así, pero lo disfruto, estoy orgulloso de estar acá. Entiendo las situaciones que me tocan vivir, son parte de mi cargo. No me quejo ni mucho menos. Lo voy llevando con normalidad”, concluyó.