Joaquín Lavín León completa la lista de seis diputados desaforados en un período inédito para el Congreso

El Pleno de la Corte Suprema confirmó este lunes el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, convirtiéndolo en el sexto parlamentario que pierde su inmunidad en el actual período legislativo, marcado por una seguidilla de resoluciones judiciales contra integrantes de la Cámara.

La decisión —adoptada de forma unánime en los cargos por fraude al Fisco y tráfico de influencias— permite al Ministerio Público avanzar en la investigación penal en su contra.

En cambio, por votación dividida, el máximo tribunal descartó la imputación por delitos tributarios impulsada por el Servicio de Impuestos Internos, revocando ese punto de lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Antecedentes del desafuero

La solicitud de desafuero fue presentada el 27 de junio de 2025 por la Fiscalía Metropolitana Oriente y había sido acogida en octubre por el tribunal de alzada capitalino.

La indagatoria vincula al legislador —exmilitante de la UDI— con la emisión de presuntas facturas falsas y eventuales gestiones irregulares relacionadas con la comuna de Maipú.

Los demás parlamentarios desaforados

El caso se enmarca en un contexto inédito para el Congreso desde 2023, año en que comenzaron a acumularse desafueros.

Entre ellos figuran los de María Luisa Cordero, Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar, Catalina Pérez y Miguel Ángel Calisto, en causas que van desde injurias hasta fraude al Fisco, cohecho y delitos sexuales.

Con esta nueva resolución, el actual período parlamentario consolida una tendencia excepcional en la relación entre el Poder Legislativo y el sistema judicial, con seis diputados sometidos a procesos penales tras la pérdida de su inmunidad.