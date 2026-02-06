Corte revoca suspensión del proceso judicial contra senador electo Miguel Ángel Calisto

La bancada de Demócratas Ximena Rincón , Matias Walker , Jorge Saffirio; Joanna Perez Victor Pino leen declaración por Miguel Angel Calisto. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

La Corte de Apelaciones de Coyhaique dejó sin efecto este viernes la resolución del Juzgado de Garantía local que había paralizado la causa por fraude al fisco en contra del diputado y actual senador electo Miguel Ángel Calisto.

La decisión revocada, dictada el 14 de enero por el juez titular Mario Devaud, sostenía que tras resultar electo senador en noviembre pasado, Calisto adquiría un nuevo fuero parlamentario, lo que motivó la suspensión del procedimiento por un plazo de 30 días.

Ante esto, la Fiscalía Regional de Aysén presentó un recurso de apelación, argumentando que el tribunal carecía de atribuciones para detener el proceso y recordando que el parlamentario ya había sido desaforado, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema. El mismo planteamiento fue respaldado por el Consejo de Defensa del Estado.

La defensa de Calisto se sumó al recurso del Ministerio Público en cuanto a la improcedencia de la suspensión. Además, reconoció que el desafuero solo resulta exigible cuando se solicitan medidas cautelares, precisando que en la audiencia del 14 de enero únicamente se buscaba formalizar la investigación.

En su fallo, la Corte de Apelaciones coincidió con los argumentos del Ministerio Público y del CDE, señalando que la suspensión del procedimiento carecía de fundamento legal, dado el estado procesal de la causa. Asimismo, sostuvo que no es necesario el desafuero para formalizar una investigación, especialmente cuando no se han solicitado medidas cautelares en contra del imputado.

Las tres vidas de Calisto

En noviembre de 2022 Miguel Calisto renunció a la Democracia Cristiana tras diferencias con su directiva, luego de haber sido derrotado en su intento por presidir la Cámara de Diputados. Posteriormente, en enero de 2023, se incorporó al partido en formación Demócratas.

En 2025 anunció su postulación al Senado por la región de Aysén. Tras quedar fuera del pacto electoral entre Demócratas y Chile Vamos debido a su situación judicial, optó por competir en una lista integrada por la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista, resultando electo senador con el 31,9% de los votos.​