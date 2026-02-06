;

Corte revoca suspensión del proceso judicial contra senador electo Miguel Ángel Calisto

En su fallo, la Corte de Apelaciones coincidió con los argumentos del Ministerio Público y del CDE, señalando que la suspensión del procedimiento carecía de fundamento legal.

Pablo Castillo

La bancada de Demócratas Ximena Rincón , Matias Walker , Jorge Saffirio; Joanna Perez Victor Pino leen declaración por Miguel Angel Calisto.FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ UNO NOTICIAS

La bancada de Demócratas Ximena Rincón , Matias Walker , Jorge Saffirio; Joanna Perez Victor Pino leen declaración por Miguel Angel Calisto. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

La Corte de Apelaciones de Coyhaique dejó sin efecto este viernes la resolución del Juzgado de Garantía local que había paralizado la causa por fraude al fisco en contra del diputado y actual senador electo Miguel Ángel Calisto.

La decisión revocada, dictada el 14 de enero por el juez titular Mario Devaud, sostenía que tras resultar electo senador en noviembre pasado, Calisto adquiría un nuevo fuero parlamentario, lo que motivó la suspensión del procedimiento por un plazo de 30 días.

Revisa también

ADN

Ante esto, la Fiscalía Regional de Aysén presentó un recurso de apelación, argumentando que el tribunal carecía de atribuciones para detener el proceso y recordando que el parlamentario ya había sido desaforado, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema. El mismo planteamiento fue respaldado por el Consejo de Defensa del Estado.

La defensa de Calisto se sumó al recurso del Ministerio Público en cuanto a la improcedencia de la suspensión. Además, reconoció que el desafuero solo resulta exigible cuando se solicitan medidas cautelares, precisando que en la audiencia del 14 de enero únicamente se buscaba formalizar la investigación.

En su fallo, la Corte de Apelaciones coincidió con los argumentos del Ministerio Público y del CDE, señalando que la suspensión del procedimiento carecía de fundamento legal, dado el estado procesal de la causa. Asimismo, sostuvo que no es necesario el desafuero para formalizar una investigación, especialmente cuando no se han solicitado medidas cautelares en contra del imputado.

Las tres vidas de Calisto

En noviembre de 2022 Miguel Calisto renunció a la Democracia Cristiana tras diferencias con su directiva, luego de haber sido derrotado en su intento por presidir la Cámara de Diputados. Posteriormente, en enero de 2023, se incorporó al partido en formación Demócratas.

En 2025 anunció su postulación al Senado por la región de Aysén. Tras quedar fuera del pacto electoral entre Demócratas y Chile Vamos debido a su situación judicial, optó por competir en una lista integrada por la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista, resultando electo senador con el 31,9% de los votos.​

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad