Gobierno valora acuerdo entre CAP y Aceros AZA por Huachipato: “Es una muy buena noticia para el Biobío”

El ministro de Economía, Daniel Mas, valoró el acuerdo alcanzado entre Grupo CAP y Aceros AZA para combinar sus negocios siderúrgicos y producir acero verde en Huachipato, en la región del Biobío.

La operación contempla una valorización total de US$484 millones y forma parte del proceso de reconversión del histórico complejo industrial.

La iniciativa considera integrar activos estratégicos de Huachipato con el modelo industrial de AZA, que utilizará chatarra ferrosa como materia prima y hornos eléctricos para su procesamiento. Según las compañías, este esquema permitiría fabricar acero con una de las menores huellas de carbono a nivel mundial.

Gobierno apunta al empleo y la reactivación en el Biobío

Consultado por el acuerdo, el ministro Daniel Mas afirmó que la noticia fue recibida positivamente por el Ejecutivo. “Nos hemos enterado que hay una negociación entre privados, nos tiene contentos”, señaló.

El secretario de Estado puso el foco en el impacto que una operación de esta magnitud podría tener en una zona golpeada por el desempleo. “Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo”, sostuvo.

Como parte del acuerdo, CAP recibirá una contraprestación de US$130 millones, compuesta por un 15% de participación en la empresa combinada, US$25 millones en efectivo y un pago contingente de US$42,5 millones, sujeto al inicio de operaciones de un laminador y a la construcción de una nueva acería eléctrica.

Mas remarcó que el Gobierno apoyará las iniciativas que empujen inversión y empleo en la zona. “Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros feliz”, dijo.

El gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr, destacó que la asociación con AZA representa “el primer gran hito” del proceso de reconversión de Huachipato, que contempla cuatro distritos: industrial, logístico-portuario, de innovación y de desarrollo inmobiliario.

La materialización de la operación quedará sujeta a condiciones habituales, incluyendo las aprobaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Aun así, Mas cerró con una señal política clara: “Como ministerio y como Gobierno, vamos a estar apoyando todo lo que sea reactivación, todo lo que sea apoyo al empleo, y es una muy buena noticia para el Biobío y para el país”.