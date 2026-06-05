“Acabo de matar al hombre del pecado”: revelan el motivo por el que habrían asesinado el actor de ‘Jumanji’, James Handy

Esta semana un lamentable hecho conmocionó a la industria del cine. El jueves por la noche se informó el brutal asesinato de James Handy, veterano actor estadounidense que apareció en la primera película de Jumanji. Tenía 81 años de edad y fue apuñalado en su propia casa.

El crimen ocurrió el miércoles en el barrio de Tarzana, Los Ángeles, California, y ya hay un detenido: Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja del intérprete y quien residía en el mismo domicilio.

“Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”, habría dicho al llamar él mismo a emergencias.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente un móvil, pero los investigadores tienen dos líneas principales.

Los detectives están evaluando si el crimen surgió de una disputa doméstica al interior del hogar que incluso vecinos del sector habrían escuchado. Estos últimos también hablaron de discusiones previas y posibles delirios del sospechoso.

La otra línea apunta a la salud mental del agresor. Fuentes describen las declaraciones de Gledhill como parte de una secuencia de eventos “inusual y perturbadora”.

Lo que sí llamó la atención es el comportamiento de Gledhill tras el ataque. Según el LAPD, el sospechoso interceptó a los patrulleros que llegaban al lugar y les dijo que él era a quien buscaban.

Además, cámaras de seguridad captaron al sospechoso caminando tranquilamente por la vereda cerca del lugar del crimen, con ropa ensangrentada visible en los alrededores.