Diputado Mauricio Ojeda apela a rechazo de recurso de amparo que presentó para revocar su prisión preventiva

El diputado Mauricio Ojeda presentó ante la Corte Suprema una apelación al recurso de amparo con el que busca revertir la prisión preventiva decretada en su contra.

El recurso fue rechazado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Valdivia e iba contra la resolución que ordenó el reingreso a la cárcel del desaforado legislador, tras haber obtenido su libertad provisional.

Cabe recordar que Mauricio Ojeda es sindicado por la Fiscalía como autor del delito de fraude al fisco, vinculados a una trama de presunta corrupción en los convenios alcanzados por el GORE de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc.

Mauricio Ojeda ficha nuevo abogado

Según el recurso de amparo, el reingreso a la cárcel fue decretado sin cumplir con los estándares de fundamentación y razonamientos suficientes.

La apelación sostiene que la Corte de Temuco se enfocó únicamente en los antecedentes otorgados por la Fiscalía y querellantes, omitiendo pronunciarse sobre diversos antecedentes y argumentos esgrimidos por la defensa.

Finalmente, la investigación contra Mauricio Ojeda se encuentra cerrada y presentada la acusación. Para lo que viene, el diputado fichó al abogado Juan Carlos Manríquez.