Condenan al Fisco a pagar $55 millones a joven que pasó más de un año en prisión preventiva por un delito que no cometió

El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar más de $55 millones a un joven que estuvo más de un año en prisión preventiva por un delito que no cometió, tras concluir que la investigación del Ministerio Público fue “errónea” y carente del estándar mínimo de diligencia.

Según informó el Poder Judicial, Bayron Flores fue detenido en 2018 por un presunto robo a una vivienda en La Florida. Tras su formalización, quedó sujeto a prisión preventiva, medida que se extendió por un año y 22 días.

Posteriormente, permaneció cerca de cinco meses bajo arresto domiciliario. En 2019, la causa fue cerrada con un sobreseimiento definitivo.

El fallo civil estableció que la identificación del joven se sustentó únicamente en un reconocimiento fotográfico que calificó como viciado.

“Resultaba evitable”

En la sentencia, el tribunal sostuvo que “el camino investigativo elegido —basado exclusivamente en un reconocimiento viciado— no solo fue erróneo, sino que resultaba evitable mediante el ejercicio diligente de las facultades de dirección de la investigación que la Constitución y la ley confieren al Ministerio Público”.

Asimismo, se indicó que “el demandante no habría permanecido privado de libertad durante el extenso período si el ente persecutor hubiese cumplido con su estándar de diligencia”.

Por estos antecedentes, el tribunal ordenó indemnizar al afectado con $5 millones por lucro cesante y $30 millones por daño moral, mientras que su madre recibirá $20 millones por daño moral, sumando un total superior a $55 millones.