Municipios de Santiago y Recoleta sellan acuerdo para enfrentar delitos de manera conjunta en zonas limítrofes

Los municipios de Santiago y Recoleta firmaron este lunes un convenio de colaboración para reforzar la prevención del delito en sus límites comunales, con apoyo del Gobierno Regional Metropolitano.

La iniciativa busca enfrentar de manera coordinada incivilidades, comercio irregular y delitos que se desplazan entre ambas comunas.

El gobernador Claudio Orrego sostuvo que “una de las dificultades que tiene el tema de la seguridad en la ciudad de Santiago es esta existencia de cerca de 52 comunas que muchas veces, lamentablemente, funcionan como islas”.

“Cooperación, la colaboración y la integración”

Añadió que, frente a esa fragmentación, los alcaldes están “anteponiendo la cooperación, la colaboración y la integración”, recordando que “el fenómeno del delito, especialmente el crimen organizado y el comercio ambulante, no reconoce límites comunales”.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, explicó que el acuerdo apunta a “cómo perseguimos el delito más allá de nuestras fronteras comunales, dentro de las atribuciones que tenemos”.

Sobre el comercio ambulante, ejemplificó: “Cuando actúa una comuna, cruzan la frontera y se van a la otra (…) esto es como el ‘corre que te pillo’ y no hay resultados”.

“Trabajar juntos en estos aspectos”

Por su parte, el jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes, indicó que la nueva Ley de Seguridad Municipal los obliga a coordinarse.

El convenio permitirá “aprovechar la nueva ley de seguridad municipal, que nos da atribuciones (…) en materia de control de incivilidades, delitos menores, en aspectos de tránsito, etcétera, para trabajar juntos en estos aspectos”.

Además, precisó: “Nos vamos a intercambiar información, vamos a intercambiar imágenes, nuestros equipos de cámaras de televigilancia”.